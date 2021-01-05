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Степанов объяснил необходимость введения жесткого карантина в январе

Киев, Вторник 05 января 2021 11:30
Степанов объяснил необходимость введения жесткого карантина в январе
Фото: Максим степанов (facebook.com maksym stepanov official)
Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ужесточение карантина в период с 8 по 24 января необходимо для того, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса в Украине. Он также считает, что локдаун уменьшит нагрузку на медицинскую систему.

Об этом Максим Степанов рассказал во время брифинга.

"Мы исходили из того, что карантинные ограничения будут действовать на территории страны 16 дней - это тот срок, который необходим нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Это та мера, которая необходима для нашей страны с точки зрения противоэпидемических мер", - сказал министр.

По словам Степанова, ужесточение карантина нужно, чтобы потом не вводить никаких локдаунов.

"Чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы до весны - до апреля, мая - не вводить локдаунов, чтобы мы спокойно прошли эту волну распространения COVID-19, чтобы выдержала наша медицинская система", - сказал он.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января ужесточат карантин. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и прочих развлекательных заведений.

Также ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что не будут инициировать отмену жесткого карантина, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19.

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