Украинцам объяснили, как будут проводить выплаты по электронному больничному

Она отметила, что при создании медицинского заключения, на основании которого формируется электронный больничный, могут быть допущены ошибки, технические неточности, указанна недостоверная информация.

"В таком случае врач в течение 7 дней со дня формирования может внести в него изменения - для этого создается отдельное корректное медицинское заключение, по которому создается новый Е-больничный. А электронный больничный, который сформировался по первому, ошибочному медицинскому заключению, изменит свой статус на "ошибочно сформированный"", - объяснила Харченко.

Таким образом, с этой нормой связана дата, с которой Е-больничный может быть использован работодателем для назначения материального обеспечения - с 1 октября такой документ считается выданным и является готовым к оплате через полные 7 дней после даты своего закрытия.

В Фонде соцстрахования привели такой пример: Е-больничный, созданный 1 октября сроком на 10 дней, имеет дату закрытия 10 октября, и будет считаться выданным (станет готовым к оплате) с 18 октября.

"Обратите внимание, что в личных кабинетах на веб-портале Пенсионного фонда Е-больничный может иметь статус "готов к уплате" уже на следующий день после даты закрытия, однако брать его к работе и начинать процедуру назначения материального обеспечения стоит только на восьмой день", - говорится в публикации.