Украинцам назвали показатели для госпитализации при COVID-19

В Украине госпитализация граждан с подозрением на COVID-19 или уже зараженных происходит исключительно согласно медицинским показателям. Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, когда "коронавирусных" пациентов должна забирать "скорая" для размещения в больницах.

Министр во время ежедневного брифинга отметил, что такие показатели указаны в Стандартах оказания медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)" и "разработаны лучшими врачами страны". Об этом передали в пресс-службе Минздрава.

Степанов рассказал, что госпитализация происходит при наличии не менее одного из симптомов, характерных для коронавируса.

Какие показатели для госпитализации при подозрении на COVID-19

частота дыхания меньше 10 или больше 30 дыхательных движений;

сатурация при измерении пульсоксиметром ниже чем 92%;

нарушение сознания (по шкале AVPU все, кроме А);

пациенты с течением заболевания средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию (тяжелое течение артериальной гипертензии, декомпенсированный сахарный диабет, иммуносупрессивное состояние, тяжелая хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность) в стадии декомпенсации.

Глава Минздрава обратил внимание, что в каждой больнице Украины есть внутрибольничная инфекция, и без имеющихся показателей к госпитализации пациенту безопаснее лечиться дома.

Напомним, 2 ноября министерство здравоохранения запустило работу контакт-центра по противодействию распространению коронавируса. Так, позвонив по номеру 0-800-60-20-19, каждый гражданин может получить информацию по всем вопросам относительно COVID-19.

Как сообщалось ранее, теперь в Украине только две зоны карантина, и появилась подробная карта нового деления.

Добавим, что 6 ноября Рада приняла закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.