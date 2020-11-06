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Українцям назвали показання для госпіталізації при COVID-19

Автор: Володимир Костирін

У МОЗ розповіли, при яких показаннях хворих на коронавірус заберуть до лікарні

В Україні госпіталізація громадян з підозрою на COVID-19 або вже заражених відбувається виключно згідно з медичними показаннями. Глава МОЗ Максим Степанов пояснив, коли "коронавірусних" пацієнтів повинна забирати "швидка" для розміщення в лікарнях.

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Міністр під час щоденного брифінгу зазначив, що такі показання зазначені в Стандартах надання медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)" і "розроблені кращими лікарями країни". Про це передали в прес-службі МОЗ.

Степанов розповів, що госпіталізація відбувається при наявності не менш як одного з симптомів, характерних для коронавірусу.

Які показання для госпіталізації при підозрі на COVID-19

  • частота дихання менша ніж 10 або більша ніж 30 дихальних рухів;
  • сатурація під час вимірювання пульсоксиметром нижча ніж 92%;
  • порушення свідомості (за шкалою AVPU все, крім А);
  • пацієнти з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають тяжку супутню патологію (тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність) в стадії декомпенсації.

Глава МОЗ звернув увагу, що у кожній лікарні України є внутрішньолікарняна інфекція, і без наявних показів до госпіталізації пацієнту безпечніше лікуватися вдома.

Нагадаємо, 2 листопада міністерство охорони здоров'я запустило роботу контакт-центру з протидії поширенню коронавірусу. Так, зателефонувавши за номером 0-800-60-20-19, кожен громадянин може отримати інформацію з усіх питань щодо COVID-19.

Як повідомлялося раніше, тепер в Україні тільки дві зони карантину, і з'явилася детальна карта нового поділу.

Додамо, що 6 листопада Рада прийняла закон про штрафи за відсутність масок в громадських місцях.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнигоспитализацияМаксим СтепановКоронавірус