Украинцам назвали идеальную температуру воды для купания в море

Основные градации температуры воды в море и реках:

9...13 - ледяная вода, это вариант лишь для очень закаленных людей.

14...17 - в общем подходит для закаленных людей. Вода еще прохладная и длинные заплывы при такой температуре вряд удастся устроить. Для людей, которые имеют проблемы с сердцем или сосудами, купание даже при такой температуре нежелательно, так как может вызвать недомогание.

18...22 - температуры в этой градации являются уже более комфортными для купания, такая вода "бодрит" и в целом подходит для довольно длительных заплывов.

22...24 - оптимальная и комфортная температура воды, даже если вы относите себя к "мерзлякам".

25...27 - такие температуры являются идеальными для моря, по ощущениям вода кажется очень теплой и комфортной. Но если мы говорим о пресных водоемах, то при таких температурах у них начинают активно размножаться болезнетворные микроорганизмы, поэтому купание является нежелательным.

При этом эксперты отмечают: комфортная температура воды в открытых водоемах для купания является индивидуальной для каждого.

Добавим, что утром 26 мая температура воды в Черном и Азовском морях составляла +18...21, вблизи Одессы и Приморского +12...14, в Днепре в пределах Киева + 17.

Температура воды в морях Европы и Атлантическом океане 26 мая (facebook.com/UkrHMC)