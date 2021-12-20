Украинцам напомнили о важной медицинской услуге, за которую не надо платить

Компьютерная томография для пациента является бесплатной, если он имеет показания к КТ и направление от врача.
Как именно и где каждый может сделать КТ бесплатно - читайте в нашем материале ниже.
В Министерстве здравоохранения напоминают: компьютерную томографию бесплатно можно сделать в тех заведениях, которые подписали договор с НСЗУ на амбулаторную помощь и имеют соответствующее оборудование.
При этом, если в клинике требуют оплату за проведение такого обследования, это является нарушением прав пациента.
В таком случае можно подать жалобу по ссылке.
Кроме того, в случае необходимости, операторы контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 подскажут, как правильно подать жалобу.
Если же пациент находится на лечении в стационаре, то все необходимые обследования входят в соответствующий бесплатный пакет услуг и проводятся сразу в больнице, куда его госпитализировали.
Минздрав обратился к украинцам (facebook.com/moz.ukr)
Чтобы воспользоваться этой медицинской услугой, вы должны осуществить шаги, описанные ниже.
КТ в Украине бесплатна при определенных условиях (фото: Pixabay)
Компьютерную томографию назначают для определения состояния органов грудной клетки пациента:
Запомните, что положительный тест на коронавирус при условии удовлетворительного состояния пациента не является основанием для назначения КТ.
Добавим, что на сегодняшний день в украинских больницах во всех 24 областях установлено дополнительно 131 компьютерных томографов, которыми могут воспользоваться пациенты при необходимости.
Напомним, недавно ученые назвали нетипичный симптом, по которому можно понять, что у вас "Омикрон".