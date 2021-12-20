Українцям нагадали про важливу медичну послугу, за яку не треба платити

Комп'ютерна томографія для пацієнта є безоплатною, якщо він має показання до КТ та направлення від лікаря.
Як саме і де кожен може зробити КТ безоплатно - читайте у нашому матеріалі нижче.
У Міністерстві охорони здоров'я нагадують: комп'ютерну томографію безкоштовно можна зробити у тих закладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу і мають відповідне обладнання.
При цьому, якщо у закладі вимагають оплату за проведення такого обстеження, це є порушенням прав пацієнта.
У такому випадку можна подати скаргу за посиланням.
Крім того, у разі необхідності, оператори контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 підкажуть, як правильно подати скаргу.
Якщо ж пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до відповідного безкоштовного пакету послуг та проводяться одразу в лікарні, куди його госпіталізували.
МОЗ звернулося до українців (facebook.com/moz.ukr)
Щоб скористатися цією медичною послугою, ви маєте здійснити кроки, описані нижче.
КТ в Україні безкоштовна за певних умов (фото: Pixabay)
Комп’ютерну томографію призначають для визначення стану органів грудної клітини пацієнта:
Запам'ятайте, що позитивний тест на коронавірус за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення КТ.
Додамо, що на сьогоднішній день в українських лікарнях у всіх 24 областях встановлено додатково 131 комп'ютерних томографів, якими можуть скористатися пацієнти за необхідності.
Нагадаємо, нещодавно вчені назвали нетиповий симптом, за яким можна зрозуміти, що у вас "Омікрон".