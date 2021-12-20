Українцям нагадали про важливу медичну послугу, за яку не треба платити

Де зробити безкоштовну комп'ютерну томографію

У Міністерстві охорони здоров'я нагадують: комп'ютерну томографію безкоштовно можна зробити у тих закладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу і мають відповідне обладнання.

При цьому, якщо у закладі вимагають оплату за проведення такого обстеження, це є порушенням прав пацієнта.

У такому випадку можна подати скаргу за посиланням.

Крім того, у разі необхідності, оператори контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 підкажуть, як правильно подати скаргу.

Якщо ж пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до відповідного безкоштовного пакету послуг та проводяться одразу в лікарні, куди його госпіталізували.

МОЗ звернулося до українців (facebook.com/moz.ukr)

Як отримати та скористатись направленням на безоплатне КТ

Щоб скористатися цією медичною послугою, ви маєте здійснити кроки, описані нижче.

Перш за все вам варто звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря за медичною допомогою. У випадку, якщо лікар бачить таку потребу, то виписує е-направлення на обстеження. У направленні, яке можна отримати на телефон, вказується лише код послуги та інформація про заклад та лікаря, який і створив це направлення. Далі ви обираєте медичний заклад, який надає амбулаторну допомогу за контрактом з НСЗУ. Лікарня чи поліклініка має надавати послуги за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах". Знайти необхідну лікарню ви можете, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ. Надалі ви телефонуєте до відповідної поліклініки та уточнюєте, чи має медичний заклад апарат для проведення КТ (томограф) та лікаря, який його може зробити. У випадку позитивної відповіді - записуєтесь на обстеження та приходите у визначений час для проведення безоплатного КТ.

КТ в Україні безкоштовна за певних умов (фото: Pixabay)

Коли призначають КТ у період пандемії коронавірусу

Комп’ютерну томографію призначають для визначення стану органів грудної клітини пацієнта:

при неможливості забезпечити ПЛР-діагностику коронавірусної хвороби COVID-19

при наявності таких симптомів, як дихальна недостатність чи існуванням супутніх патологій

у випадку негативного ПЛР-тесту у пацієнтів із вираженими ознаками захворювання при їх важкому загальному стані.

Запам'ятайте, що позитивний тест на коронавірус за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення КТ.

Додамо, що на сьогоднішній день в українських лікарнях у всіх 24 областях встановлено додатково 131 комп'ютерних томографів, якими можуть скористатися пацієнти за необхідності.