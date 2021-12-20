Украинцам напомнили о важной медицинской услуге, за которую не надо платить
Компьютерная томография для пациента является бесплатной, если он имеет показания к КТ и направление от врача.
Как именно и где каждый может сделать КТ бесплатно - читайте в нашем материале ниже.
Где сделать бесплатную компьютерную томографию
В Министерстве здравоохранения напоминают: компьютерную томографию бесплатно можно сделать в тех заведениях, которые подписали договор с НСЗУ на амбулаторную помощь и имеют соответствующее оборудование.
При этом, если в клинике требуют оплату за проведение такого обследования, это является нарушением прав пациента.
В таком случае можно подать жалобу по ссылке.
Кроме того, в случае необходимости, операторы контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 подскажут, как правильно подать жалобу.
Если же пациент находится на лечении в стационаре, то все необходимые обследования входят в соответствующий бесплатный пакет услуг и проводятся сразу в больнице, куда его госпитализировали.
Минздрав обратился к украинцам (facebook.com/moz.ukr)
Как получить и воспользоваться направлением на бесплатное КТ
Чтобы воспользоваться этой медицинской услугой, вы должны осуществить шаги, описанные ниже.
- Прежде всего вам стоит обратиться к своему семейному или лечащему врачу за медицинской помощью. В случае, если врач видит такую потребность, то выписывает е-направление на обследование. В направлении, которое можно получить на телефон, указывается только код услуги и информация о заведении и враче, который и создал это направление.
- Далее вы выбираете медицинское учреждение, которое оказывает амбулаторную помощь по контракту с НСЗУ. Больница или поликлиника должна предоставлять услуги по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". Найти необходимую больницу вы можете, позвонив в контакт-центр НСЗУ.
- В дальнейшем вы звоните в соответствующую поликлинику и уточняете, есть ли в медицинском учреждении аппарат для проведения КТ (томограф) и врач, который его может сделать. В случае положительного ответа - записываетесь на обследование и приходите в определенное время для проведения бесплатного КТ.
КТ в Украине бесплатна при определенных условиях (фото: Pixabay)
Когда назначают КТ в период пандемии коронавируса
Компьютерную томографию назначают для определения состояния органов грудной клетки пациента:
- при невозможности обеспечить ПЦР-диагностику коронавирусной болезни COVID-19
- при наличии таких симптомов, как дыхательная недостаточность или существованием сопутствующих патологий
- в случае отрицательного ПЦР-теста у пациентов с выраженными признаками заболевания при их тяжелом общем состоянии.
Запомните, что положительный тест на коронавирус при условии удовлетворительного состояния пациента не является основанием для назначения КТ.
Добавим, что на сегодняшний день в украинских больницах во всех 24 областях установлено дополнительно 131 компьютерных томографов, которыми могут воспользоваться пациенты при необходимости.
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