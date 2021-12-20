Українцям нагадали про важливу медичну послугу, за яку не треба платити
Комп'ютерна томографія для пацієнта є безоплатною, якщо він має показання до КТ та направлення від лікаря.
Як саме і де кожен може зробити КТ безоплатно - читайте у нашому матеріалі нижче.
Де зробити безкоштовну комп'ютерну томографію
У Міністерстві охорони здоров'я нагадують: комп'ютерну томографію безкоштовно можна зробити у тих закладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу і мають відповідне обладнання.
При цьому, якщо у закладі вимагають оплату за проведення такого обстеження, це є порушенням прав пацієнта.
У такому випадку можна подати скаргу за посиланням.
Крім того, у разі необхідності, оператори контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 підкажуть, як правильно подати скаргу.
Якщо ж пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до відповідного безкоштовного пакету послуг та проводяться одразу в лікарні, куди його госпіталізували.
МОЗ звернулося до українців (facebook.com/moz.ukr)
Як отримати та скористатись направленням на безоплатне КТ
Щоб скористатися цією медичною послугою, ви маєте здійснити кроки, описані нижче.
- Перш за все вам варто звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря за медичною допомогою. У випадку, якщо лікар бачить таку потребу, то виписує е-направлення на обстеження. У направленні, яке можна отримати на телефон, вказується лише код послуги та інформація про заклад та лікаря, який і створив це направлення.
- Далі ви обираєте медичний заклад, який надає амбулаторну допомогу за контрактом з НСЗУ. Лікарня чи поліклініка має надавати послуги за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах". Знайти необхідну лікарню ви можете, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ.
- Надалі ви телефонуєте до відповідної поліклініки та уточнюєте, чи має медичний заклад апарат для проведення КТ (томограф) та лікаря, який його може зробити. У випадку позитивної відповіді - записуєтесь на обстеження та приходите у визначений час для проведення безоплатного КТ.
КТ в Україні безкоштовна за певних умов (фото: Pixabay)
Коли призначають КТ у період пандемії коронавірусу
Комп’ютерну томографію призначають для визначення стану органів грудної клітини пацієнта:
- при неможливості забезпечити ПЛР-діагностику коронавірусної хвороби COVID-19
- при наявності таких симптомів, як дихальна недостатність чи існуванням супутніх патологій
- у випадку негативного ПЛР-тесту у пацієнтів із вираженими ознаками захворювання при їх важкому загальному стані.
Запам'ятайте, що позитивний тест на коронавірус за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення КТ.
Додамо, що на сьогоднішній день в українських лікарнях у всіх 24 областях встановлено додатково 131 комп'ютерних томографів, якими можуть скористатися пацієнти за необхідності.
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