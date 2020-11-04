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Украинцам напомнили, что в стране идет война: этот клип не оставит равнодушным

Среда 04 ноября 2020 13:26
Украинцам напомнили, что в стране идет война: этот клип не оставит равнодушным
Postsense выпустили видео "Інструмент" (кадр из видео)
Автор: Styler

Postsense выпустили остросоциальный клип "Інструмент"

Украинская рок-группа Postsense выпустила социальный клип о гражданской ответственности. В видео на песню "Інструмент" снялись украинские волонтеры, общественные активисты, правозащитники, военные добровольцы, переселенцы и журналисты. Всех их объединяет активная гражданская позиция в отношении российской агрессии в Украине.

"Герои клипа напомнили украинцам, что в стране идет война, а пассивная позиция каждого из нас играет на руку врагу", - говорится в аннотации к видео.

Участники клипа отдельно обратились к тем украинцам, которые воюют на стороне оккупантов, и призвали их словам песни перестать быть инструментами в руках российских агрессоров.

На кадрах можно увидеть ветерана АТО Андрея Сидоренко, волонтера и врача-парамедика Ярослава Вуса, правозащитницу Динару Касимбекову и многих других героев, которые защищают Украину от российского оккупанта.

Postsense сняли видео на песню "Інструмент"

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