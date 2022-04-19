Недвижимость в Румынии: как и за сколько украинцы могут купить квартиру или дом

Недвижимость в Румынии - где искать

Искать квартиру в Румынии самостоятельно можно также, как и в Украине - через olx.

На румынском сайте Olx.ro размещают предложения об аренде и продаже апартаментов, квартир-студий, домов от собственников в Бухаресте и других городах страны. Раздел недвижимости - Imobiliare.

Фото: Цены на квартиры в Бухаресте (olx.ro)

imobiliare.ro - тематический сайт о недвижимости. Есть предложения о продаже от владельца и от агентств, фильтры по цене, регионам.

storia.ro - квартиры на продажу в Румынии, также жилье в аренду, аппартаменты, дома, земельные участки. Удобные фильтры по желаемой площади, диапазону стоимости.

imopedia.ro - сайт, посвященный недвижимости. Объявления о продаже квартир в Бухаресте, Брашове, Яссы в новых жилых комплексах и на вторичном рынке, частные дома.

homezz.ro - специализированный сайт с предложениями от застройщиков и агентств недвижимости, а также от физических лиц. Есть фильтры, сортировка по цене, возможность просмотреть объявления на карте.

Цены на квартиры и дома в Румынии

В городе Сучава на севере Румынии, неподалеку от границы с Украиной, можно найти апартаменты за 40 тысяч евро (1 комната).

В Бая-Маре цены дешевле - от 20 тысяч евро за однокомнатную квартиру в доме 80-х годов постройки. Этот румынский город расположен в 100 км от Тячева (Закарпатская область).

Фото: продажа квартир в Бая-Маре (homezz.ro)

Наиболее популярным городом для приобретения недвижимости является Бухарест, но и цены на квартиры здесь соответственно выше, чем по Румынии. Самые выгодные ценовые предложения в столице - на квартиры студии небольшой площади в домах 1990-2000 годов постройки.

Констанца - курортный город на юге страны. В недвижимости здесь выгодно вкладывать для последующей сдачи в аренду. Стоимость однокомнатных апартаментов в городе - от 40 тысяч евро.

Фото: квартиры в Констанце (imobiliare.ro)

В Брашове расположен знаменитый замок Бран графа Дракулы, которые привлекает туристов круглый год.

Недвижимость в этом городе даст возможность получать доход. Цены на 1-комнатные квартиры стартуют от 37 тысяч евро.

Фото: недвижимость в Брашове (homezz.ro)

Частные дома недорого в Румынии можно приобрести в сельской местности. В то время как добротный дом площадью от 100 кв.м вблизи крупных городов будет стоить от 150 тысяч евро.

В районе Яссы (восточная Румыния, рядом с Молдовой) цены на дома стартуют от 100 тысяч евро.

Фото: цены на дома в Румынии (homezz.ro)