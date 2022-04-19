Нерухомість у Румунії: як і за скільки українці можуть купити квартиру чи будинок

Нерухомість у Румунії - де шукати

Шукати квартиру в Румунії самостійно можна так само, як і в Україні – через olx.

На румунському сайті Olx.ro розміщують пропозиції про оренду та продаж апартаментів, квартир-студій, будинків від власників у Бухаресті та інших містах країни. Розділ нерухомості – Imobiliare.

Фото: Ціни на квартири у Бухаресті (olx.ro)

imobiliare.ro - тематичний сайт про нерухомість. Є пропозиції про продаж від власника та від агенцій, фільтри за ціною, регіонами.

storia.ro - квартири на продаж в Румунії, а також житло в оренду, апартаменти, будинки, земельні ділянки. Зручні фільтри за бажаною площею, діапазоном вартості.

imopedia.ro - сайт, присвячений нерухомості. Оголошення про продаж квартир в Бухаресті, Брашові, Яси в нових житлових комплексах та на вторинному ринку, приватні будинки.

homezz.ro - спеціалізований сайт із пропозиціями від забудовників та агенцій нерухомості, а також від фізичних осіб. Є фільтри, сортування за ціною, можливість переглянути оголошення на мапі.

Ціни на квартири та будинки у Румунії

У місті Сучава на півночі Румунії, неподалік від кордону з Україною, можна знайти апартаменти за 40 тисяч євро (1 кімната).

У Бая-Марі ціни дешевші – від 20 тисяч євро за однокімнатну квартиру в будинку 80-х років побудови. Це румунське місто розташоване за 100 км від Тячева (Закарпатська область).

Фото: продаж квартир у Бая-Марі (homezz.ro)

Найбільш популярним містом для придбання нерухомості є Бухарест, але й ціни на квартири тут відповідно вищі, ніж у інших містах Румунії. Найвигідніші цінові пропозиції у столиці – на квартири-студії невеликої площі у будинках 1990-2000 років побудови.

Констанца – курортне місто на півдні країни. У нерухомість тут вигідно вкладати для подальшої здачі в оренду. Вартість однокімнатних апартаментів у місті - від 40 тисяч євро.

Фото: квартири у Констанці (imobiliare.ro)

У Брашові розташований знаменитий замок Бран графа Дракули, який приваблює туристів цілий рік.

Нерухомість у цьому місті дозволить отримувати дохід. Ціни на 1-кімнатні квартири стартують від 37 тисяч євро.

Фото: нерухомість у Брашові (homezz.ro)

Приватні будинки недорого в Румунії можна придбати у сільській місцевості. У той час як добротний будинок площею від 100 кв.м поблизу великих міст коштуватиме від 150 тисяч євро.

У районі Яси (східна Румунія, поряд із Молдовою) ціни на будинки стартують від 100 тисяч євро.

Фото: ціни на будинки в Румунії (homezz.ro)