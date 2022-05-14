UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам изменили правила выхода на пенсию: кто может уйти раньше

Кто может раньше уйти на пенсию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине некоторым людям позволят досрочно уходить на пенсию.

Это предполагает закон "О внесении изменения в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства", который на днях вступил в силу.

Нардепы предполагают, что этот документ должен восстановить справедливость в пенсионных вопросах.

Кто сможет выйти досрочно на пенсию

Украинец может пойти на пенсию досрочно, а именно – за полтора года до достижения пенсионного возраста и при наличии полного страхового стажа, в случае расторжения трудового контракта в связи с сокращением штата или ликвидацией компании.

Для этого нужно стать на учет госслужбы занятости и если ему не найдут подходящую работу или работник не будет отвечать занимаемой должности по состоянию здоровья – на пенсию можно выйти раньше.

Также есть возможность досрочного выхода на пенсию для матерей и отцов многодетных семей, а также тех, кто на иждивении имеет детей с редкими тяжелыми заболеваниями, не имеющими установленной инвалидности.

Также это касается женщин, которые родили пятеро и больше детей и воспитали их до шестилетнего возраста, воспитывающих ребенка с инвалидностью (после 50 лет и при наличии 15-летнего стажа).

Если речь идет об отце, то право на досрочный выход на заслуженный отдых имеют мужчины, воспитывающие самостоятельно пятерых или более детей, или детей с инвалидностью (по достижению 55-летнего возраста и наличию 20 лет страхового стажа).

Как мы ранее писали, пенсии в Украине повысят некоторым людям после пересчета выплат в апреле. Надбавка в среднем увеличилась на 1, 5 тысяч гривен.

Напомним, в марте 2022 года в Украине были проиндексированные пенсии военным пенсионерам. Благодаря этому их средний размер превысил 8500 гривен.

Также мы писали, что пенсии по возрасту теперь будут назначать по новым правилам. 30 апреля вступил в силу Закон "О внесении изменения в некоторые законы Украины по совершенствованию пенсионного законодательства".

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсия в Украине