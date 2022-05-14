Українцям змінили правила виходу на пенсію: хто може піти раніше

Нардепи припускають, що цей документ має відновити справедливість у пенсійних питаннях.

Хто зможе вийти достроково на пенсію

Українець може піти на пенсію достроково – а саме - за півтора року до досягнення пенсійного віку та за наявності повного страхового стажу, у разі розірвання трудового контракту у зв'язку зі скороченням штату або ліквідацією компанії.

Для цього потрібно стати на облік Держслужби зайнятості і якщо йому не знайдуть підходящу роботу або працівник не відповідатиме займаній посаді за станом здоров'я – на пенсію можна вийти раніше.

Також є можливість дострокового виходу на пенсію для матерів і батьків багатодітних сімей, а також тих, хто на утриманні має дітей з рідкісними важкими захворюваннями, які не мають встановленої інвалідності.

Також це стосується жінок, які народили п'ятеро і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, які виховують дитину з інвалідністю (після 50 років і при наявності 15-річного стажу).

Якщо мова йде про батька, то право на достроковий вихід на заслужений відпочинок мають чоловіки, які виховують самостійно п'ятьох або більше дітей, або дітей з інвалідністю (по досягненню 55-річного віку та наявності 20 років страхового стажу).