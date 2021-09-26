Украинцам грозит снижение пенсий на 10%: в Минсоцполитики сделали заявление

Чиновник отметила, что в Украине в 2004 году была введена страховая пенсионная система, предусматривающая схему - чем большая зарплата и стаж у гражданина, тем больше и сумма пенсии.

"Лет пять это работало нормально, пенсии составляли 57-60% от заработка. Это были хорошие показатели. Но потом из-за демографических изменений, популистских, непродуманных и несистемных решений пенсионная система стала недофинансированной и несправедливой. В результате - сегодня пенсии составляют 30% от зарплат, а в перспективе из-за демографии будем иметь 20%. И охват страховой пенсионной системой снижается", - рассказала Лазебная.

По словам министра, правительство имеет видение и дорожную карту построения "устойчивой, всеобъемлющей" пенсионной системы, которая учитывает интересы каждой категории пенсионеров и работающих людей, в том числе тех, кто не получит необходимого стажа.

"На самом деле, система поддержки пожилых людей, которую мы строим, не ограничивается тремя уровнями пенсионной системы... На сегодня мы фактически заложили основы 5-уровневой системы социальной поддержки. Она дает каждому пенсионную перспективу. И обязательные пенсионные накопления - неотъемлемая часть этой системы", - подчеркнула Лазебная.