Украинцам добавили бесплатные медицинские услуги: полный список

Один из новых пакетов, который украинцы могут получить бесплатно - это "Сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене". На этот пакет свои предложения подали 532 учреждения. Стоит отметить что не все семейные врачи будут работать с пациентами с туберкулезом. Они сами смогут принимать решения.

В один из бесплатных пакетов также входит лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. Предложения на это направление подало 61 учреждение, среди них 2 частные клиники.

Также есть пакет бесплатных услуг в амбулаторных условиях для беременных женщин. На этот пакет предложения подали 712 учреждений, из которых 7 частные и 2 врача-ФЛП.

Данный пакет позволяет женщинам выбирать, у кого и где они будут находится под наблюдением, если нет никаких осложнений. Они могут находится под присмотром у своего семейного врача или у гинеколога в женской консультации. При этом место жительства или прописка не имеют никакого значения.