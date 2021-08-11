Украинцам дадут по две тысячи "на детей" к 1 сентября: кому именно

Некоторые украинские семьи смогут получить денежную помощь в размере две тысячи гривен "на ребенка" к новому учебному году.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
Речь идет о детях, достигших школьного возраста, из многодетных малообеспеченных семей. Таких детей сейчас в Украине 145 тысяч.
Две тысячи гривен дадут на каждого ребенка из такой семьи, который на 1 августа 2021 года достиг возраста 6 лет, но не достиг 18-ти.
Многодетной в Украине считается семья, в которой воспитывается трое и более детей до 18 лет.
Для оформления статуса малообеспеченной семьи надо обратиться в районное управление труда и социальной защиты населения. Там с учетом ваших доходов будет принято решение, оказывать такую помощь или нет.
В правительстве заверили, что никаких дополнительных обращений делать не нужно. Органы социальной защиты населения проведут выплаты автоматически.
"Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей к школе и купить необходимые вещи", - добавил глава правительства.
Ранее мы писали, что в Украине готовятся увеличить выплаты при рождении ребенка до 150 тысяч. В правительстве назвали дату вероятного повышения социальной помощи. Необходимость таких мер обусловлена демографическим кризисом в стране.