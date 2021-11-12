Украинцам блокируют счета за долги: как разморозить деньги на карте

С июля 2021 года банки имеют право автоматически снимать со счетов украинцев средства из-за долгов по коммунальным платежам и другие штрафы. Такая процедура осуществляется по требованию государственных и частных исполнителей.
На практике это выглядит несколько иначе. Украинцам блокируют карты по решению судебного исполнителя, и чтобы с нова разморозить счет, приходится потратить время и нервы.
Как разблокировать карту, которую заблокировали из-за долгов, читайте ниже в Styler.
Сейчас в Украине заблокировать счет из-за долгов могут уже 18 банков из 73. Под блокировку могут попасть любые счета – зарплатные, с социальными выплатами, стипендиями и даже пенсионные. Хотя по закону лишать украинцев социальных выплат нельзя.
Приказ о блокировке банковского счета был издан Министерством юстиции еще в марте, и он вступил в силу в июле 2021 года.
Согласно этому приказу деньги на счету должника должны блокироваться автоматически при условии, что клиент попал в Единый реестр должников.
Причины могут быть разные: неоплаченный штраф, долг по коммунальным услугам, невыплата алиментов и так далее.
Однако есть нюанс. По процедуре банк после уведомления должен списывать принудительно средства со счета и перечислять на счет органа государственной исполнительной службы.
Если денег недостаточно или средств на карте нет – могут списывать с разных счетов клиента. Или же списывать частично – от каждого поступления.
Но на практике этот выглядит иначе – людям просто блокируют все банковские счета. Многие оказываются в патовой ситуации, так как ждут поступления, к примеру, зарплаты на карту, чтобы оплатить задолженность. И, как только деньги поступают на счет, они оказываются заблокированы банком полностью.
Как объясняет частный судебных исполнитель Александр Сивокозов в комментарии для издания "Вести", основная проблема в том, что в Украине нет четкой системы разделения счетов на зарплатные, социальные, пенсионные.
"Увы, нет понимания, какой это счет — зарплатный, социальный, поэтому исполнитель может накладывать на него арест, не зная. А уже банк должен смотреть историю поступления денег, и если это соцвыплаты, то не замораживать счет. Но банкам лень этим заниматься, поэтому у людей блокируются счета полностью, и потом возникают проблемы", - пояснил эксперт.
По словам адвоката Ольги Перехрест, проверять назначения счета должны банки, так как судебным исполнителям все равно, откуда поступают средства. Но банки этого чаще всего не делают.
Кроме того, если на карту или счет поступают не только социальные выплаты или зарплата, а и простые переводы – такой счет уже не считается сугубо пенсионным, зарплатным или социальным.
Самый простой способ – оплатить полностью задолженность и принести судебному исполнителю квитанцию. Он должен закрыть производство и передать информацию об этом в банк, чтобы счет разблокировали.
Долг придется погашать в любом банке другими денежными средствами или же воспользоваться личным кабинетом онлайн-банкинга в другом банке. Также можно отправить деньги через терминалы на счет органа Государственной исполнительной службы.
Еще можно оплатить задолженность с помощью онлайн-ресурсов: "Дия", АСИП, "Онлайн дом юстиции".
После оплаты задолженности нужно как можно быстрее связаться с судебным исполнителем и предоставить все документы о погашении долга. И после – держать ситуация под контролем, чтобы разблокировка счета не затянулась на недели или месяцы.
Если у должника этот счет для социальных выплат, то можно подать судебному исполнителю документы, которые это подтверждают.
Если же арест счета или карты был неправомерным, то нужно обращаться сначала к судебному исполнителю, а потом – в суд.
Напомним, ранее мы писали о том, как быстро разблокировать банковскую карту.