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Украинца оштрафовали за то, что его машина похожа на полицейскую: как выглядит авто

Автор: Тетяна Самарук

В Бердянске правоохранители обнаружили ВАЗ-2106, который по виду напоминал полицейский автомобиль. На владельца правоохранители составили протокол и оштрафовали.

Об этом сообщает Бердянский районный отдел полиции ГУНП в Запорожской области.

Так, машину зафиксировали полицейские во время патрулирования города в среду, 20 октября.

Они установили, что автомобиль ВАЗ-2106 с незаконным использованием наименования полиции.

Поэтому владельца авто оштрафовали. Отмечается, что водителем указанного транспортного средства оказался местный 1999 года рождения.

"Молодой человек пояснил, что не знал о предусмотренной административной ответственности за использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции Украины", – пояснили правоохранители.

Также в соответствии с пунктом 30.7 ПДД, запрещается наносить на внешние поверхности транспортных средств изображения или надписи, которые совпадают с цветографическими схемами, опознавательными знаками или надписями транспортных средств оперативных и специальных служб, предусмотренными ДСТУ 3849:2018.

В Бердянске оштрафовали мужчину, потому что его автомобиль похож на полицейский (facebook.com/Бердянський-районний-відділ-поліції)

Ранее мы сообщали, что в Мукачево водитель ВАЗа потерял пассажирку на ходу.

Также мы писали, что в Киеве заметили героя парковки на "котоджипе".

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