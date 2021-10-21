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В Мукачево водитель ВАЗа потерял пассажирку на ходу: получилось страшно, но курьезно

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Мукачево, Четверг 21 октября 2021 18:30
В Мукачево водитель ВАЗа потерял пассажирку на ходу: получилось страшно, но курьезно Коллаж РБК-Украина: В Мукачево водитель ВАЗа потерял пассажирку на ходу
Автор: Светлана Мащенко

В Мукачево произошел курьезный инцидент, который, впрочем, мог закончиться трагично. Водитель ВАЗ так спешил стартонуть после того, как подобрал несколько человек в неположенном месте, что потерял пассажирку.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

На кадрах видно, что "Жигуленок" остановился возле правого края, разделительной полосы-тротурара. По пешеходному переходу к нему подбежали двое мужчин и одна женщина.

Пассажиры в спешке запрыгнули в авто, но водитель ВАЗа был нетерпелив и рванул прежде чем женщина уселась и закрыла дверь. Поскольку ее ноги были уже в салоне, она упала и немного проехала по асфальту, держась за ручку двери.

К счастью, все обошлось легким испугом и курьезным видео, которое теперь гуляет соцсетями.

Видео: в Мукачево водитель ВАЗ потерял пассажирку (mukachevo.net)

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