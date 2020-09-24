Украинскую певицу два года преследует пылкий маньяк: сорвал уже два концерта

Украинская певица Христина Соловий стала жертвой преследования пылкого поклонника. Он превратил за два года ее жизнь в кошмар и даже сорвал ей два концерта.

Певица рассказала, что почти два года она и вся ее команда находились под постоянным прессингом человека, который называл себя "самый пылкий поклонник". Детали она рассказала на своей странице в Facebook.

"С июля 2018 года моя жизнь превратилась в сплошной оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки. За этим все время стоял один человек, который называл себя пылким поклонником. Звучит смешно, но таким образом он хотел обратить на себя внимание, стать другом и работать в моей команде. Целых два года я и моя команда находилась под киберпрессингом. Сначала были бот-атаки на мои соцсети. Распространение моих личных данных. В конце концов – блокировка онлайн-продажи билетов на все мои концерты. В результате два из них мы отменили совсем, а еще на три - зрители смогли купить только 30% билетов", - призналась Христина Соловий.

Она добавила, что сейчас "пылкий поклонник" находится под стражей и ему грозит тюремный срок. Певица отметила, что ей жаль этого преступника, а также жаль свою команду, музыкантов, агентов, которые не получили гонорары.

"Жаль слушателей, которые не смогли прийти на мои концерты. Жаль два отмененных концерта. Жаль за то, что почти смирилась и жила под постоянным наблюдением и контролем абсолютно постороннего человека, который ставил мне условия, чтобы это все прекратилось. Одно дело – просто кибербуллинг. А другое – лишить меня концертов, возможности выступать, заставить постоянно менять номера телефонов, адреса и жить в страхе целых два года", - добавила артистка.

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