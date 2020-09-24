Українську співачку два роки переслідує палкий маніяк: зірвав вже два концерти

Українська співачка Христина Соловій стала жертвою переслідування палкого шанувальника. Він перетворив за два роки її життя на кошмар і навіть зірвав їй два концерти.

Співачка розповіла, що майже два роки вона і вся її команда перебували під постійним пресингом людини, яка називала себе "найпалкіший шанувальник". Деталі вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"З липня 2018 року моє життя перетворилося на суцільний оголений нерв і виникла загроза мого існування як артистки. За цим весь час стояв один чоловік, який називав себе палким шанувальником. Звучить смішно, але таким чином він хотів звернути на себе увагу, стати другом і працювати в моїй команді. Цілих два роки я і моя команда перебувала під кіберпресингом. Спочатку були бот-атаки на мої соцмережі. Поширення моїх особистих даних. Зрештою – блокування онлайн-продажу квитків на всі мої концерти. В результаті два з них ми скасували зовсім, а ще на три - глядачі змогли купити тільки 30% квитків", - зізналася Христина Соловій.

Вона додала, що зараз "палкий шанувальник" знаходиться під вартою і йому загрожує тюремний термін. Співачка зазначила, що їй шкода цього злочинця, а також шкода свою команду, музикантів, агентів, які не отримали гонорари.

"Шкода слухачів, які не змогли прийти на мої концерти. Шкода двох скасованих концертів. Шкода за те, що майже змирилася і жила під постійним наглядом і контролем абсолютно сторонньої людини, яка ставила мені умови, щоб це все припинилося. Одна справа – просто кібербулінг. А інше – позбавити мене концертів, можливості виступати, змусити постійно змінювати номери телефонів, адресу та жити в страху цілих два роки", - додала артистка.

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