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Украинская модель закрутила роман со звездой Imagine Dragons (фото)

STYLERПерсоны    21.05.2019 - 19:05
Украинская модель закрутила роман со звездой Imagine Dragons (фото)
Арина Любителева и Бен Макки из Imagine Dragons (коллаж РБК-Украина)

Участница шоу "Супермодель по-украински" Арина Любителева рассказала о романе с известным музыкантом

Участница шоу "Супермодель по-украински" Арина Любителева рассказала о романе с бас-гитаристом и автором песен всемирно популярной группы Imagine Dragons Беном Макки.

 

Арина Любителева (фото: instagram.com/im.arinari)

По словам украинки, их отношения с музыкантом - "нечто большее, чем дружба, но меньше, чем любовь".

"Я знаю этого человека почти 1,5 года, и все идет своим чередом. Но интрижкой это уже, конечно, не назовешь. Он даже написал мне маленькую шутливую песню!" - рассказала девушка.

Украинская модель закрутила роман со звездой Imagine Dragons (фото)

Арина Любителева и Бен Макки (фото: instagram.com/im.arinari)

Правда, в своих отношениях Арина и сама до конца не разобралась.

"Если говорить о моем статусе, то, скорее всего, я свободна, но если копнуть чуть глубже – у меня кто-то есть, но это неофициально. Все же видели у меня фотографии в Instagram, на которых можно "спалить" Бена, и, значит, я не очень хотела это скрывать. Может, поначалу и хотела, но потом поняла, что все уже заметили, что пятый концерт подряд провожу с ними. Мои друзья стали звонить и задавать вопросы. И я поняла, что держать все в тайне - это провал. У меня было уже такое однажды: я все скрывала очень плотно, но потом тайна раскрылась, и вылезла мне большим "боком", - призналась она.

Украинская модель закрутила роман со звездой Imagine Dragons (фото)

Арина Любителева и Бен Макки (фото: topmodel.novy.tv)

Любителева подметила, что общается с Беном почти каждый день и знает об одном из самых известных "драконов" все.

"У нас все хорошо: мы планируем следующие встречи, отпуск вместе и все в этом роде. Всё идет своим чередом. Последний раз, когда у меня были отношения, скорей всего мы поспешили… Поэтому, может быть, нужно еще немного подождать, чтобы у нас с Беном все утихло и устаканилось, и тогда я смогу ответить на этот вопрос действительно одним словом и конкретно", - резюмировала модель.

Арина Любителева рассказала о романе с Беном Макки

Напомним, недавно Настя Каменских подтвердила слухи о свадьбе с Потапом.

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