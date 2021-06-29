В украинской музыке - революция: кто такой Wellboy, о котором все говорят

Хит "Гуси" покоряет наши сердца

По состоянию на 29 июня хит занимает уже 29 место в рейтинге Apple Musiс (Україна). В то же время порвавший всех "Шум" Go_A опустился уже на 58 место.

Видеоряд на песню "Гуси", выложенный на YouTube 25 июня стремительно набирает просмотры.

Wellboy - Гуси

Откуда взялся Антон Вельбой

Антону всего 20 лет, а Вельбой - его настоящая фамилия. Парень родился в селе Грунь, Охтырского района, Сумской области. После школы творческий юноша поступил в КНУКиИ, чтобы выучиться на режиссера эстрады.

Антон стал известен после последнего, 10-го сезона "Х-фактора". Его природная харизма, талант и открытость почти два года назад (конец 2019-го) покорили судей и зрителей. В команде Насти Каменских тогда 19-летний парень занял третье место на шоу.

После того о нем слышно было мало, и казалось бы, он канул в лету, как и многие финалисты подобных шоу талантов. Но нет, полтора года спустя Wellboy появился на просторах интернета с гениальным хитом "Гуси".

Как родились "Гуси", и что говорят о Вельбое

"Эта песня родилась в моем селе, когда я вдохновлялся природой, деревьями и зеленой травой. В ней хотелось выразить свои мысли актуальным украинским языком. Чтобы рифмы, вайб, сам язык не был пластмассовым и ватным, чтобы это музло качало всех, и "модникал" и обычных типов. Я думаю,у нас получилось это сделать и наполнить песню не только качественным саундом, а еще и актуальным, правильным посылом", - написал Антон на своей странице в Facebook.

Сейчас за продюсирование Антона взялся гениальный Юрий Бардаш (все помнят "Тает лед" группы "Грибы").

Сам основатель и продюсер русскоязычных проектов "Quest Pistols", "Грибы" "Нервы", "Луна" заявил в Instagram, что вместе со своим подопечным Wellboy совершает "революцию в украинской музыке" и "дрюкает все русскоязычные песни", заходя за три дня в топ-40.

Юрий Бардаш рассказал о своем подопечном Wellboy (instagram.com/stories/george.bardash)

А вот таким Антон Вельбой пришел на Х-Фактор в сентябре 2019-го. Он спел MONATIK'а и назвал Melovin'а своим кумиром.

Антон Вельбой - MONATIK - УВЛИУВТ. Х-фактор 10. Третий кастинг