В українській музиці - революція: хто такий Wellboy, про якого всі говорять

Хіт "Гуси" підкорює наші серця

Станом на 29 червня хіт займає вже 29 місце в рейтингу Apple Musiс (Україна). У той же час "Шум" Go_A опустився вже на 58 місце.

Відеоряд на пісню "Гуси", викладений на YouTube 25 червня стрімко набирає перегляди.

Wellboy-Гуси

Звідки взявся Антон Вельбой

Антону всього 20 років, а Вельбой - його справжнє прізвище. Хлопець народився в селі Грунь, Охтирського району, Сумської області. Після школи творчий юнак вступив до КНУКіМ, щоб вивчитися на режисера естради.

Антон став відомий після останнього, 10-го сезону "Х-фактора". Його природна харизма, талант і відкритість майже два роки тому (кінець 2019-го) підкорили суддів і глядачів. У команді Насті Каменських тоді 19-річний хлопець посів третє місце на шоу.

Після того про нього чутно було мало, і здавалося б, він канув у віки, як і багато фіналістів подібних шоу талантів. Але ні, півтора року потому Wellboy з'явився на просторах інтернету з геніальним хітом "Гуси".

Як народилися "Гуси", і що говорять про Вельбоя

"Ця пісня народилася в моєму селі, коли я надихався природою, деревами і зеленою травою. У ній хотілося висловити свої думки актуальною українською мовою. Щоб рими, вайб, сама мова не був пластмасовим і ватним, щоб це музло качало всіх, і "моднікал" і звичайних типів. Я думаю, у нас вийшло це зробити і наповнити пісню не тільки якісним саундом, а ще й актуальним, правильним посилом", - написав Антон на своїй сторінці в Facebook.

Зараз за продюсування Антона взявся геніальний Юрій Бардаш (всі пам'ятають "Тает лед" групи "Грибы").

Сам засновник і продюсер російськомовних проектів "Quest Pistols", "Грибы" "Нервы", "Луна" заявив в Instagram, що разом зі своїм підопічним Wellboy здійснює "революцію в українській музиці" і "дрюкає всі російськомовні пісні", заходячи за три дні в топ-40.

Юрій Бардаш розповів про свого підопічного Wellboy (instagram.com/stories/george.bardash)

А ось таким Антон Вельбой прийшов на Х-Фактор у вересні 2019-го. Він заспівав MONATIK'а і назвав Melovin'а своїм кумиром.

Антон Вельбой - MONATIK - УВЛИУВТ. Х-фактор 10. Третій кастинг