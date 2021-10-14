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В украинской картошке обнаружили рак: опасен ли такой овощ?

Автор: Людмила Жукова

В урожае картофеля в Волынской области обнаружили рак. Заболевание подтвердили в лаборатории. Теперь фермер должен уничтожить все поле с овощем.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Где обнаружили рак

На поле площадью один гектар ввели карантин. Фермер одного из сел Волынской области рассказывает, как все произошло. Он показывает часть урожая и говорит, что ему сказали такими овощами никого не кормить и самому не есть.

" Но я сам ем и ничего страшного", - рассказал фермер.

О заболевании картофеля раком мужчина выяснил, когда хотел продать его в Беларусь. Тогда и выявили болезнь в овоще. Фермер был просто шокирован этим.

"Животным также не стоит давать такой картофель, будет расстройство пищеварения", - рассказала сотрудница лаборатории.

Что такое рак картофеля

Эксперты говорят, что рак картофеля - это заболевание растений, но на Волыни зафиксировано впервые. Признаки заболевания у овощей - это образование наростов на них.

Откуда же взялось заболевание - фермер понятия не имеет. Сейчас на поле карантин и на протяжении 20 лет мужчина не имеет права продавать с него урожай.

Как мы ранее писали, украинские фермеры решили бесплатно раздать арбузы людям на улице.

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