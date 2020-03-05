Из украинской чемпионки сделали куклу Барби (фото)

Ольга Харлан вдохновила создателей куклы Барби на ее новый протип в лице украинской фехтовальщицы. Олимпийская чемпионка получила персональную копию Барби, о чем и сообщила на своей страничке в Instagram.

Кукла-фехтовальщица презентует серию под названием Role Models. Такие игрушки начали выпускать два года назад в честь Международного дня женщин.

Кстати, до Харлан никто из украинок не удоставивался такой чести. Такие Барби посвящены девяти спортсменкам мира, среди них - футболистка Аманда Анри, легкоатлетки Айрин Палшите, Дина Эшер-Смит и Малайка Михамбо.

Ольге Харлан посвятили Барби (фото: facebook.com/yuri.shapovalov.3)

Новая Барби выглядит и одета точно так же, как украинская чемпионка.

"Будучи маленькой девочкой, я всегда мечтала о своей кукле Барби. И она у меня была, как и у большинства девочек. Но я даже и подумать не могла, что когда-то сама стану куклой Barbie!" - написала Ольга на своей страничке в Instagram.

Напомним, что Ольга Харлан - украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2008 года в командном первенстве, она бронзовый призер Олимпиады-2012, шесть раз становилась чемпионкой Европы.