З української чемпіонки зробили ляльку Барбі (фото)

Ольга Харлан надихнула творців ляльки Барбі на її новий протип в особі української фехтувальниці. Олімпійська чемпіонка отримала персональну копію Барбі, про що й повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Лялька-фехтувальниця презентує серію під назвою Role Models. Такі іграшки почали випускати два роки тому на честь Міжнародного дня жінок.

До речі, до Харлан ніхто з українок не удостоювався такої честі. Такі Барбі присвячені дев'яти спортсменкам світу, серед них - футболістка Аманда Анрі, легкоатлетки Айрін Палшите, Діна Ешер-Сміт і Малайка Міхамбо.

Ользі Харлан присвятили Барбі (фото: facebook.com/yuri.shapovalov.3)

Нова Барбі виглядає і одягнена точно так само, як українська чемпіонка.

"Будучи маленькою дівчинкою, я завжди мріяла про свою ляльку Барбі. І вона у мене була, як і у більшості дівчаток. Але я навіть і подумати не могла, що колись сама буду лялькою Барбі!" - написала Ольга на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Ольга Харлан - українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, вона бронзовий призер Олімпіади-2012, шість разів ставала чемпіонкою Європи.