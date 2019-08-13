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В украинском зоопарке били ногами ламу: все подробности

STYLERЖивотные    13.08.2019 - 17:21
В украинском зоопарке били ногами ламу: все подробности
Коллаж (РБК-Украина)

В одном из контакных зоопарков Херсона жестоко измывались над животными

В сети опубликовали видео годичной давности, на котром работник херсонского контактного зоопарка "Страна Енотия" избивает ламу. Судя по видеоролику, под издевательства мужчины попали также другие животные. Об этом сообщила Саша Якубовская на странице в Facebook "Херсон днем и ночью".

"В Херсоне сотрудник зоопарка издевается над животными. Один из херсонцев прислал видео нашему журналисту, где видно, как сотрудник контактного зоопарка "Страна Енотия, который находится на ТРЦ "Фабрика" избивает ламу. Если досмотреть видео до конца, стает понятно, что не только лама стала жертвой сотрудников данного зоопарка", - написала под роликом Якубовская.

В украинском зоопарке били ногами ламу: все подробности

По техническим причинам видео было удалено. Поэтому перезалив. В Херсоне сотрудники зоопарка издеваются над животными. Нам прислали видео, где видно, как сотрудник контактного зоопарка "СТРАНА ЕНОТиЯ, который находится на ТРЦ «Фабрика» избивает ламу. Если досмотреть видео до конца, стает понятно, что не только лама стала жертвой сотрудников данного зоопарка. РЕБЯТ, ВИДЕО НЕ СОВСЕМ НОВОЕ, СНЯЛИ ГОД НАЗАД, ПРОСТО ТОЛЬКО СЕЙЧАС РЕШИЛИСЬ НАМ ЕГО ПРИСЛАТЬ

Опубліковано ZOO.M Понеділок, 12 серпня 2019 р.

На видео можно посмотреть, как парень-работник с особой жестокостью избивает ламу ногами, несчастному животному просто некуда деться, оно в вольере.

Администрация ТРЦ, в котором находится зоопарк, обратилась с заявлением в полицию.

Один из работников зоопарка Константин Енотов опубликовал на своей странице обращение к людям директора зоопарка. Женщина говорит, что они не знали о таком вопиющем факте, который произошел в зверинце. Директор зверинца приносит свои извинения.

После этого на странице Константин опубликовал обращение самого виновника издевательств над животными - молодого парня Алексея. На видео он признает свою вину и говорит, что очень виноват, и не понимает, что на него нашло.

"Вот человек, который бил животное на фабрике. Он сам нашелся и просит у всех прощения и понимания. Готов встретиться и объяснить людям и понести наказание перед общественностью!!! " - написала под видео администрация зоопарка.

Как мы ранее писали, в сети разгорелся скандал из-за фотографий связанного животного, которого увидели на одном из киевских рынков. Инцидент произошел на продуктовом рынке Феофании.

Как сообщалось ранее, недавно под Одессой обнаружили настоящую живодерню для породистых собак. В питомнике были замечены алабаи, овчарки и курцхаары.

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