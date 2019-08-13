В українському зоопарку били ногам ламу: всі подробиці

Колаж (РБК-Україна)

В одному з контакних зоопарків Херсона жорстоко знущалися над тваринами

В мережі опублікували відео річної давності, на якому працівник херсонського контактного зоопарку "Країна Єнотія" б'є ламу. Судячи з відеоролика, під знущання чоловіка потрапили також інші тварини. Про це повідомила Саша Якубовська на сторінці в Facebook "Херсон вдень і вночі".

"В Херсоні співробітник зоопарку знущається над тваринами. Один з херсонців надіслав відео нашому журналісту, де видно, як співробітник контактного зоопарку "Країна Єнотія, який знаходиться на ТРЦ "Фабрика" б'є ламу. Якщо додивитись відео до кінця, стає зрозуміло, що не тільки лама стала жертвою співробітників даного зоопарку", - написала під роликом Якубовська.

З технічних причин відео було видалено. Тому перезалив. У Херсоні співробітники зоопарку знущаються над тваринами. Нам надіслали відео, де видно, як співробітник контактного зоопарку "КРАЇНА ЕНОТиЯ, який знаходиться на ТРЦ «Фабрика» б'є ламу. Якщо додивитись відео до кінця, стає зрозуміло, що не тільки лама стала жертвою співробітників даного зоопарку. ХЛОПЦІВ, ВІДЕО НЕ ЗОВСІМ НОВЕ, ЗНЯЛИ РІК ТОМУ, ЛИШЕ ЗАРАЗ ЗВАЖИЛИСЯ НАМ ЙОГО ПРИСЛАТИ Опубліковано ZOO.M Понеділок, 12 серпня 2019 р.

На відео можна подивитися, як хлопець-працівник з особливою жорстокістю б'є ламу ногами, нещасній тварині просто нікуди подітися, вона у вольєрі.

Адміністрація ТРЦ, в якому знаходиться зоопарк, звернулася із заявою в поліцію.

Один із працівників зоопарку Костянтин Єнотов опублікував на своїй сторінці звернення до людей директора зоопарку. Жінка каже, що вони не знали про такий кричущий факт, який стався у звіринці. Директор звіринця приносить свої вибачення.

Після цього на сторінці Костянтин опублікував звернення самого винуватця знущань над тваринами - молодого парубка Олексія. На відео він визнає свою провину і говорить, що дуже винен, і не розуміє, що на нього найшло.

"Ось чоловік, який бив тварину на фабриці. Він сам знайшовся і просить у всіх пробачення і розуміння. Готовий зустрітися і пояснити людям і понести покарання перед громадськістю!!! "- написала під відео адміністрація зоопарку.

Як ми раніше писали, у мережі розгорівся скандал через фотографій пов'язаного животного, якого побачили на одному з київських ринків. Інцидент стався на продуктовому ринку Феофанії.

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Одесою виявили справжню шкуродерню для породистих собак. У розпліднику були помічені алабаї, вівчарки і курцхаари.