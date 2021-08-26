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В украинском селе в ловушку попался страшный зверь: снова чупакабра?

Автор: Людмила Жукова

В Ровенской области в ловушку селян угодило неведомое животное. Интересно, что перед этим у людей начали систематически пропадать домашние птицы.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что зверь терроризировал все село, он крал уток и кур. По словам жителя села Николая Ничипорука, он увидел у себя во дворе очень худого зверя. Он был почти без шерсти, а его хвост напоминал антенну.

Один из охотников высказал предположение, что это гибрид собаки и лисы. Опытные охотники выдвинули версию, что это - сильно истощенный шакал, который, возможно, болен бешенством и поэтому облысел. Животное в капкане убили и закопали.

Ранее шакалов замечали на территории соседних областей. Вскрытие покажет, что это было за животное.

Чупакабра вернулась?

В Instagram "Типичные Сарны" показали фото странного зверя и сообщили, что это вполне может быть больная лиса.

Охотники предполагают, что это больная лиса

Будьте осторожны

Охотники призывают людей быть осторожными с подобными животными, они могут переносить болезни. Если вы увидели подобное животное - сообщите о нем в соответствующие службы.

Как мы ранее писали, известный украинский курорт атакуют змеи.

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