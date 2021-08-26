В українському селі в пастку попався страшний звір: знову чупакабра?

Відзначається, що звір тероризував все село, він крав качок і курей. За словами жителя села Миколи Ничипорука, він побачив у себе у дворі дуже худого звіра. Він був майже без шерсті, а його хвіст нагадував антену.

Один з мисливців висловив припущення, що це гібрид собаки і лисиці. Досвідчені мисливці висунули версію, що це - сильно виснажений шакал, який, можливо, хворий на сказ і тому облисів. Тварину в капкані вбили і закопали.

Раніше шакалів помічали на території сусідніх областей. Розтин покаже, що це було за тварина.

Чупакабра повернулася?

В Instagram "типові Сарни" показали фото дивного звіра і повідомили, що це цілком може бути хвора лисиця.

Мисливці припускають, що це хвора лисиця

Будьте обережні

Мисливці закликають людей бути обережними з подібними тваринами, вони можуть переносити хвороби. Якщо ви побачили подібну тварину - повідомте про неї у відповідні служби.