RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В українському селі в пастку попався страшний звір: знову чупакабра?

Автор: Людмила Жукова

У Рівненській області в пастку селян потрапила невідома тварина. Цікаво, що перед цим у людей почали систематично пропадати домашні птахи.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Відзначається, що звір тероризував все село, він крав качок і курей. За словами жителя села Миколи Ничипорука, він побачив у себе у дворі дуже худого звіра. Він був майже без шерсті, а його хвіст нагадував антену.

Один з мисливців висловив припущення, що це гібрид собаки і лисиці. Досвідчені мисливці висунули версію, що це - сильно виснажений шакал, який, можливо, хворий на сказ і тому облисів. Тварину в капкані вбили і закопали.

Раніше шакалів помічали на території сусідніх областей. Розтин покаже, що це було за тварина.

Чупакабра повернулася?

В Instagram "типові Сарни" показали фото дивного звіра і повідомили, що це цілком може бути хвора лисиця.

Мисливці припускають, що це хвора лисиця

Будьте обережні

Мисливці закликають людей бути обережними з подібними тваринами, вони можуть переносити хвороби. Якщо ви побачили подібну тварину - повідомте про неї у відповідні служби.

Як ми раніше писали, відомий український курорт атакують змії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівне