На украинском курорте зафиксировали редкую природную аномалию (фото)

На популярном украинском курорте в Запорожской области зафиксировали редкую природную аномалию. В Бердянске в сентябре начали цвести плодовые деревья. Так, директор подросткового клуба "Современник" Татьяна Смолянинова поделилась фотографиями цветущей яблони. Почему дерево "перепутало" сезоны и какие могут быть последствия такой активности для плодового растения осенью – объяснили эксперты.

По данным садоводов, такая аномалия достаточно часто встречается именно в южных регионах страны. Запорожские экологи отмечают, уже несколько лет осенью приходится видеть, как повторно расцветают каштаны и некоторые другие деревья. Об этом сообщает ресурс "Про Бердянск".

Причин, по которым деревья могут начать цвести "не в сезон", – массы, утверждают экологи. В самом областном центре такую аномалию связывают с ухудшающейся экологической обстановкой. Однако в целом, такое поведение растений говорит о стрессе, который испытывают растения. К нему может привести как недостаточный уход за деревом, так и природные факторы – нападение вредителей летом, резкий перепад температур, затянувшийся теплый сезон.

По мнению садоводов, вторичное цветение возможно не только у яблонь в этот период. Для плодовых деревьев такая аномалия несет только вред – дерево слабнет, а урожай все равно не дает.

Также эксперты дали совет, как не допустить ослабевания дерева и получить яблоки на следующий год после естественного сезонного цветения. По мнению садоводов, осенний цвет надо оборвать. Во избежание стресса для деревьев, им нужно обеспечить своевременный уход: умеренный полив в жаркую погоду, осенне-весеннюю подкормку.

Напомним, ранее в Карпатах за сезон не взошло ни единой лавины и это аномалия.

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