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На украинском курорте полицейский отдал жизнь, спасая детей

Херсон, Вторник 28 июля 2020 11:24
На украинском курорте полицейский отдал жизнь, спасая детей
На украинском курорте "коп" совершил героический поступок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Херсонской области погиб полицейский, который бросился спасать детей

На курорте Херсонской области произошла трагедия. Сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областной полиции охраны бросился на спасение детей, а сам погиб в воде.

Как сообщается на странице МВС Украины в Facebook, 33 летний полицейский отправился на выходных с женой отдыхать на Арбатскую стрелку. Сержант увидел, как подростки на плавательных кругах уносятся в море, их подхватило течение.

Не размышляя ни минуты он бросился им на помощь, а следом - другие взрослые курортники. Подросткам помогли добраться до берега, и только тогда, когда все более-менее успокоились, участники импровизированной спасательной операции заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, и нашли мертвым.

В пресс-службе полиции области сообщили, что сейчас обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие. Семью старшего сержанта, который отдал свою жизнь ради других, руководство полиции охраны не оставит без внимания, поддержки и помощи.

В комментариях украинцы выразили соболезнования семье героя.

  • Світла пам'ять справжньому чоловіку і герою.
  • Хто душу віддав за друзів своїх, той явив справжню Любов. Світла пам'ять герою.
  • Кошмар. Такие сильные ветра были на этих выходных на море. Столько матрасов уносило и с детьми тоже. Куда смотрят родители, как можно детей пускать купаться с матрасом в такую погоду??

Как мы ранее писали, под Киевом пьяная компания набросилась на ветерана АТО Аркадия Бицюру после замечания и просьбы выключить громкую музыку, которая звучала на весь двор во время их попойки.

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