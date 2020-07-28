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На українському курорті поліцейський, віддав життя, рятуючи дітей

Херсон, Вівторок 28 липня 2020 11:24
На українському курорті поліцейський, віддав життя, рятуючи дітей
На українському курорті "коп" здійснив героїчний вчинок (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Херсонській області загинув поліцейський, який кинувся рятувати дітей

На курорті Херсонської області сталася трагедія. Співробітник Новокаховського міжрайонного відділу обласної поліції охорони кинувся на порятунок дітей, а сам загинув у воді.

Як повідомляється на сторінці МВС України в Facebook, 33-річний поліцейський відправився на вихідних з дружиною відпочивати на Арабатську стрілку. Сержант побачив, як підлітки на плавальних колах несуться в море, їх підхопила течія.

Не роздумуючи ні хвилини він кинувся їм на допомогу, а слідом - інші дорослі курортники. Підліткам допомогли дістатися до берега, і тільки тоді, коли всі більш-менш заспокоїлися, учасники імпровізованої рятувальної операції помітили, що перший, хто поплив за дітьми, зник. Його теж почали шукати і знайшли мертвим.

У прес-службі поліції області повідомили, що наразі обставини загибелі поліцейського з'ясовує слідство. Сім'ю старшого сержанта, який віддав своє життя заради інших, керівництво поліції охорони не залишить без уваги, підтримки і допомоги.

В коментарях українці висловили співчуття родині героя.

  • Світла пам'ять справжньому чоловіку і герою.
  • Хто душу віддав за друзів своїх, той показав справжню Любов. Світла пам'ять герою.
  • Кошмар. Такі сильні вітри були на цих вихідних на море. Стільки матраців відносило і з дітьми теж. Куди дивляться батьки, як можна пускати дітей купатися з матрацом у таку погоду??

Як ми раніше писали, під Києвом п'яна компанія накинулася на ветерана АТО Аркадія Бицюру після зауваження та прохання вимкнути гучну музику, яка лунала на весь двір під час пиятики.

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