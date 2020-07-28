На українському курорті поліцейський, віддав життя, рятуючи дітей

На українському курорті "коп" здійснив героїчний вчинок (колаж РБК-Україна)

У Херсонській області загинув поліцейський, який кинувся рятувати дітей

На курорті Херсонської області сталася трагедія. Співробітник Новокаховського міжрайонного відділу обласної поліції охорони кинувся на порятунок дітей, а сам загинув у воді.

Як повідомляється на сторінці МВС України в Facebook, 33-річний поліцейський відправився на вихідних з дружиною відпочивати на Арабатську стрілку. Сержант побачив, як підлітки на плавальних колах несуться в море, їх підхопила течія.

Не роздумуючи ні хвилини він кинувся їм на допомогу, а слідом - інші дорослі курортники. Підліткам допомогли дістатися до берега, і тільки тоді, коли всі більш-менш заспокоїлися, учасники імпровізованої рятувальної операції помітили, що перший, хто поплив за дітьми, зник. Його теж почали шукати і знайшли мертвим.

У прес-службі поліції області повідомили, що наразі обставини загибелі поліцейського з'ясовує слідство. Сім'ю старшого сержанта, який віддав своє життя заради інших, керівництво поліції охорони не залишить без уваги, підтримки і допомоги.

В коментарях українці висловили співчуття родині героя.

Світла пам'ять справжньому чоловіку і герою.

Хто душу віддав за друзів своїх, той показав справжню Любов. Світла пам'ять герою.

Кошмар. Такі сильні вітри були на цих вихідних на море. Стільки матраців відносило і з дітьми теж. Куди дивляться батьки, як можна пускати дітей купатися з матрацом у таку погоду??

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