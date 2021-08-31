На украинском курорте дельфин устроил для отдыхающих настоящее шоу (видео)
На курорте Николаевской области Кинбурская коса дельфин устроил для отдыхающих шикарное выступление.
Об этом сообщили в сюжете ТСН.Ранок.
Отдыхающие на пляже заняли животное на видео на видео и опубликовали в сети.
В ролике можно увидеть, как близко от людей находится дельфин, ведь он заплыл почти на мель. По словам очевидцев, морской обитатель был буквально в метре от людей.
Как выяснилось, он просто охотился за рыбой, увлекся и не заметил, как оказался под самым берегом. Впрочем, только поймал добычу, сразу убежал на глубину.
К слову, к дельфинам на Кинбурне отдыхающие уже привыкли. Но очень редко эти животные подплывают так близко к человеку.
Для справки
Дельфины – превосходные звукоподражатели. Они не только узнают звуки при прослушивании, но и сами имитируют их. Скрип ржавой двери, бульканье воды, колокольный звон, щебет птиц – талантливые дельфины могут изобразить тот или иной шум так, что с закрытыми глазами его не отличишь от настоящего.
Как мы ранее писали, дельфины устроили отдыхающим настоящее шоу на черноморском курорте Железный Порт, что в Херсонской области.