ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На українському курорті дельфін влаштував для відпочиваючих справжнє шоу (відео)

Новость на русском →
Миколаїв, Вівторок 31 серпня 2021 12:53
На українському курорті дельфін влаштував для відпочиваючих справжнє шоу (відео) Фото: Дельфін в Миколаївській області влаштував "виступ" (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На курорті Миколаївської області Кінбурська коса дельфін влаштував для відпочиваючих шикарний виступ.

Про це повідомили в сюжеті ТСН.Ранка.

Відпочиваючі на пляжі зайняли тварину на відео на відео і опублікували в мережі.

У ролику можна побачити, як близько від людей знаходиться дельфін, адже він заплив майже на мілину. За словами очевидців, морський мешканець був буквально в метрі від людей.

Як з'ясувалося, він просто полював за рибою, захопився і не помітив, як опинився під самим берегом. Втім, тільки зловив здобич, відразу втік на глибину.

До слова, до дельфінів на Кінбурні відпочиваючі вже звикли. Але дуже рідко ці тварини підпливають так близько до людини.

Для довідки

Дельфіни – чудово повторюють звуки. Вони не тільки сприймають звуки при прослуховуванні, але і самі імітують їх. Скрип іржавої двері, булькання води, дзвін, щебет птахів – талановиті дельфіни можуть зобразити той чи інший шум так, що з закритими очима його не відрізниш від справжнього.

Як ми раніше писали, Дельфіни влаштували відпочиваючим справжнє шоу на чорноморському курорті Залізний Порт, що в Херсонській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Свято 31 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 31 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини