На українському курорті дельфін влаштував для відпочиваючих справжнє шоу (відео)

Відпочиваючі на пляжі зайняли тварину на відео на відео і опублікували в мережі.

У ролику можна побачити, як близько від людей знаходиться дельфін, адже він заплив майже на мілину. За словами очевидців, морський мешканець був буквально в метрі від людей.

Як з'ясувалося, він просто полював за рибою, захопився і не помітив, як опинився під самим берегом. Втім, тільки зловив здобич, відразу втік на глибину.

До слова, до дельфінів на Кінбурні відпочиваючі вже звикли. Але дуже рідко ці тварини підпливають так близько до людини.

Для довідки

Дельфіни – чудово повторюють звуки. Вони не тільки сприймають звуки при прослуховуванні, але і самі імітують їх. Скрип іржавої двері, булькання води, дзвін, щебет птахів – талановиті дельфіни можуть зобразити той чи інший шум так, що з закритими очима його не відрізниш від справжнього.