ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В украинском городе усатые страшилища держат в страхе весь дом (фото)

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 09:14
В украинском городе усатые страшилища держат в страхе весь дом (фото)
В подъезде жилого дома поселились тараканы (коллаж РБК-Украина)

В Черкассах появились огромные тропические тараканы

В Черкассах в одном из домов поселились гигантские тараканы, которые держат в страхе весь дом. Эти усатые страшилища обрадовались жаре и выползают изо всех щелей, чем очень сильно пугают местных жителей.

О непрошенных "гостях" сообщила пользователь соцсети Facebook Татьяна. Ее публикация появилась в группе "Черкаси Митниця".

"Никогда не думала, что буду свидетелем такого. Но… наш двор кишит тараканами. Днем, конечно, их не видно, но как только темнеет, со всех щелей начинают вылазить гигантские тараканы. Я впервые вижу таких черных и огромных тараканов. Они везде: на дорогах, на стенах, возле подъездов", - рассказала Татьяна.

Жительница Черкасс отмечает, что насекомые огромных размеров, их длина составляет пять сантиметров.

В украинском городе усатые страшилища держат в страхе весь дом (фото)Тараканы в Черкасcах (фото: facebook.com/groups/mytnyca)

Как сообщает женщина, твари очень быстро размножаются и она уже сообщила в специальную службу для того, ликвидировать насекомых.

Старший преподаватель кафедры биологии, экологии и агротехнологий ЧНУ имени Богдана Хмельницкого, энтомолог Ольга Зубенко говорит, что в Черкассах еще с послевоенных лет не регистрировали случаи массового появления больших черных тараканов.

"Их появление говорит о санитарном состоянии города значит где-то появилось незарегистрированное свалку, возможно люди сами испачкали среду. Еще одной причиной является нынешние нестандартные колебания температуры и теплая зима. Бороться с такими тараканами довольно трудно", - рассказала Ольга Зубенко изданию "Про все".

Как мы ранее сообщали, врач рассказал, кого чаще всего кусают клещи.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Черкассы
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь