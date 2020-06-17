В украинском городе усатые страшилища держат в страхе весь дом (фото)

В подъезде жилого дома поселились тараканы (коллаж РБК-Украина)

В Черкассах появились огромные тропические тараканы

В Черкассах в одном из домов поселились гигантские тараканы, которые держат в страхе весь дом. Эти усатые страшилища обрадовались жаре и выползают изо всех щелей, чем очень сильно пугают местных жителей.

О непрошенных "гостях" сообщила пользователь соцсети Facebook Татьяна. Ее публикация появилась в группе "Черкаси Митниця".

"Никогда не думала, что буду свидетелем такого. Но… наш двор кишит тараканами. Днем, конечно, их не видно, но как только темнеет, со всех щелей начинают вылазить гигантские тараканы. Я впервые вижу таких черных и огромных тараканов. Они везде: на дорогах, на стенах, возле подъездов", - рассказала Татьяна.

Жительница Черкасс отмечает, что насекомые огромных размеров, их длина составляет пять сантиметров.

Тараканы в Черкасcах (фото: facebook.com/groups/mytnyca)

Как сообщает женщина, твари очень быстро размножаются и она уже сообщила в специальную службу для того, ликвидировать насекомых.

Старший преподаватель кафедры биологии, экологии и агротехнологий ЧНУ имени Богдана Хмельницкого, энтомолог Ольга Зубенко говорит, что в Черкассах еще с послевоенных лет не регистрировали случаи массового появления больших черных тараканов.

"Их появление говорит о санитарном состоянии города значит где-то появилось незарегистрированное свалку, возможно люди сами испачкали среду. Еще одной причиной является нынешние нестандартные колебания температуры и теплая зима. Бороться с такими тараканами довольно трудно", - рассказала Ольга Зубенко изданию "Про все".

Как мы ранее сообщали, врач рассказал, кого чаще всего кусают клещи.

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Автор: Людмила Жукова