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В украинском ботсаду расцвела одна из крупнейших коллекций лилий: цветочный рай

Четверг 09 июля 2020 13:49
В украинском ботсаду расцвела одна из крупнейших коллекций лилий: цветочный рай
Лилия (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове расцвела огромная коллекция лилий

В харьковском ботаническом саду расцвела одна из самых больших в Украине коллекций лилий. Всего тут представлено около 300 сортов. Для того чтобы собрать такую красоту в одном месте закупили около пяти тысяч луковиц со всего мира.

Как сообщается в сюжете ТСН, лилии в этом году поражают своим буйным цветом.

Миниатюрные и большие, очень пахучие и совсем без аромата, разнообразных цветов и оттенков. Некоторые сорта очень капризные и очень плохо переносят жаркую температуру.

Поэтому, обычно возле них высаживают мелкие цветки, чтобы те берегли луковицы лилий от палящего солнца.

В ботсаду надеются, что жара будет стоять не долго и цветами могут насладиться как можно больше людей.

"Если будет жарко, то они сгорят быстро. Если будет немножко, может, дождик пойдет, они еще будут цвести. Но еще будут цвести трубчатые и восточные гибриды", - рассказала ведущий инженер отдела цветоводства ботсада Наталья Алехина.

В ботсаду Харькова цветут лилии (видео: ТСН)

Как мы ранее писали, в Киеве распустились уникальные розы, неземную красоту показали на фото.

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