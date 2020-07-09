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В українському ботанічному саду розцвіла одна з найбільших колекцій лілій: квітковий рай

Четвер 09 липня 2020 13:49
В українському ботанічному саду розцвіла одна з найбільших колекцій лілій: квітковий рай
Лілія (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові розквітла величезна колекція лілій

У харківському ботанічному саду розцвіла одна з найбільших в Україні колекцій лілій. Всього тут представлено близько 300 сортів. Для того щоб зібрати таку красу в одному місці закупили близько п'яти тисяч цибулин зі всього світу.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, лілії в цьому році вражають своїм буйним цвітом.

Мініатюрні і великі, дуже пахучі і зовсім без аромату, різноманітних кольорів і відтінків. Деякі сорти дуже примхливі і дуже погано переносять спеку температуру.

Тому, зазвичай біля них висаджують дрібні квітки, щоб ті берегли цибулини лілій від палючого сонця.

У ботсаду сподіваються, що спека буде стояти довго і квітами можуть насолодитися як можна більше людей.

"Якщо буде жарко, то вони згорять швидко. Якщо буде трошки, може, дощик піде, вони ще будуть цвісти. Але ще будуть цвісти трубчасті і східні гібриди", - розповіла провідний інженер відділу квітникарства ботсаду Альохіна Наталія.

В ботсаду Харкова цвітуть лілії (відео: ТСН)

Як ми раніше писали, у Києві розпустилися унікальні троянди, неземну красу показали на фото.

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