На українського ведучого під час зйомок напав бик

Ведучий реаліті "У кого більше?" Максим Узол (фото: instagram.com/max_uzol)

Ведучий реаліті "У кого більше?" Максим Узол розповів про зйомки шоу

Ведучий реаліті "У кого більше?" на Новому каналі Максим Узол розповів, як його травма могла перешкодити подальшим зйомок проекту.

Так, більше місяця ведучі подорожували по країнах Азії та Африки з метою заробити якомога більше грошей. І перебирати роботами за правилами реаліті, їм не доводилося - бралися і за небезпечні, і за огидні. Все заради заробітків, якими вони мірялися з ведучим-суперником кожні три дні.

Графік зйомок проекту був дуже щільним. Тому часто доводилося жертвувати сном, відпочинком і навіть власним здоров'ям.

"Особисто я був у лікарні в кожній країні, яку відвідав. Спочатку, звичайно, ми намагалися все дозняти, а вже потім йти і вирішувати свої проблеми. Але бувало й навпаки", - зізнається Максим.

Наприклад, в Індонезії під час зйомок на нього напав бик. У нього були обдерті руки і простромлена ступня. А в Таїланді Максиму дісталося від місцевого спортсмена, по роботі, звичайно.

"Я розтягнув зв'язки на нозі. Тут вже ніяк не викрутишся - довелося в першу чергу їхати в лікарню. Медики сказали, що тиждень мені не можна ходити. Але куди там! Через тиждень ми повинні вже бути в Україні. А нам ще треба дозняти півтора випуску. Тому, незважаючи на біль і дискомфорт, довелося працювати, щоб не підвести команду і порадувати глядачів", - зазначив він.

Ведучий реаліті "У кого більше?" Максим Узол (фото з особистого архіву)

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