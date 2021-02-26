Украинского губернатора обвинили в пропаганде "секс-туризма": мы приглашаем всех

Губернатор Николаевской области Виталий Ким угодил в скандал из-за сексизма. Во время своего выступления на форуме "Украина 20" чиновник показал презентацию региона, в которую добавил фотографии женщин – на одном снимке в шортах, на другом слайде – ягодицы.

Во время своего выступления на форуме губернатор несколько раз отметил, что "в Николаевской области самые красивые девушки в Украине". Сначала он заявил это во время обсуждения курортов в регионе, в которые предлагается инвестировать средства.

"Мы предлагаем, чтобы вы инвестировали в дополнительные объекты, любые. Мы обеспечим полностью. Вообще, у нас самые красивые девушки во всей Украине. Это я буду отстаивать", - заявил Ким.

Скриншоты

Потом председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь отметил, что в его области девушки лучше, но Ким с ним не согласился.

"Это не обсуждается. У нас самые красивые девушки. Поэтому мы приглашаем всех для инвестирования в такие места, например, как гостиницы, сувенирные магазинчики, заведения общественного питания что угодно", - ответил Виталий Ким.

Высказывания губернатора вызвали возмущение у женщин и его обвинили не только в сексизме, но и в том, что он представляет женщин как товар.

"Мы видим, что остается очень много откровенных сексистов. И очень печально, что это мужчины на высоких государственных постах. Заметные публичные мужчины, которых цитируют. Риторика Виталия Кима недопустима не только в разговоре с иностранными инвесторами. Это дико и недопустимо в общем. Хотя, представляю, как могли бы испугаться иностранные инвесторы из стран, которые пропагандируют гендерное равенство. Он фактически заявил, что украинские женщины – товар. С одной стороны, это просто стыд. А с другой стороны, это еще и противозаконно, так как нарушает права женщин", - заявила главред Общественного радио и специалист по коммуникациям Татьяна Трощинская.

Она предложила очень простой тест на сексизм – представить, что в презентации губернатора размещена фотография с оголенной частью тела вашей жены, матери или дочери.

"В Украине почему-то сексизм считается частью мужской силы. Когда 5 мужчин в костюмах сидят на презентации, смеются с сексистской шутки, которая на самом деле не шутка, это выглядит очень странно и дико. Мужчина – это не только костюм, женщина - это не только ее тело. Когда ты все рвано позволяешь себе подобные комментарии, то это говорит о некомпетентности", - резюмировала Трощинская.