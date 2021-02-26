Українського губернатора звинуватили в пропаганді "секс-туризму": ми запрошуємо всіх

Губернатор Миколаївської області Віталій Кім потрапив у скандал через сексизм. Під час свого виступу на форумі "Україна-20" чиновник показав презентацію регіону, в яку додав фотографії жінок – на одному знімку в шортах, на іншому слайді – сідниці.

Під час свого виступу на форумі губернатор кілька разів наголосив, що "в Миколаївській області найкрасивіші дівчата в Україні". Спочатку він заявив це під час обговорення курортів в регіоні, у які пропонується інвестувати кошти.

"Ми пропонуємо, щоб ви інвестували в додаткові об'єкти, будь-які. Ми забезпечимо повністю. Взагалі, у нас найкрасивіші дівчата у всій Україні. Це я буду відстоювати", - заявив Кім.

Скріншоти

Потім голова Херсонської ОДА Сергій Козир зазначив, що в його області дівчата краще, але Кім з ним не погодився.

"Це не обговорюється. У нас найкрасивіші дівчата. Тому ми запрошуємо всіх для інвестування в такі місця, наприклад, як готелі, сувенірні магазинчики, заклади громадського харчування, що завгодно", - відповів Віталій Кім.

Висловлювання губернатора викликали обурення у жінок та його звинуватили не тільки в сексизмі, але і в тому, що він показує жінок як товар.

"Ми бачимо, що залишається дуже багато відвертих сексистів. І дуже сумно, що це чоловіки на високих державних постах. Помітні публічні чоловіки, яких цитують. Риторика Віталія Кіма неприпустима не тільки в розмові з іноземними інвесторами. Це дико і неприпустимо в загальному. Хоча, уявляю, як могли б злякатися іноземні інвестори з країн, які пропагують гендерну рівність. Він фактично заявив, що українські жінки – товар. З одного боку, це просто сором. А з іншого боку, це ще й протизаконно, оскільки порушує права жінок", - заявила головний редактор Громадського радіо і фахівець з комунікацій Тетяна Трощинська.

Вона запропонувала дуже простий тест на сексизм – уявити, що в презентації губернатора розміщена фотографія з оголеною частиною тіла вашої дружини, матері чи дочці.

"В Україні чомусь сексизм вважається частиною чоловічої сили. Коли 5 чоловіків у костюмах сидять на презентації, сміються з сексистського жарту, який насправді не жарт, це виглядає дуже дивно і дико. Чоловік – це не тільки костюм, жінка - це не тільки її тіло. Коли ти все рвано дозволяєш собі подібні коментарі, то це говорить про некомпетентність", - резюмувала Трощинська.