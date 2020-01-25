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Украинского футболиста выгнали из клуба за поездку в Россию: новые детали

STYLERЖизнь    25.01.2020 - 13:11
Украинского футболиста выгнали из клуба за поездку в Россию: новые детали
Футболиста Игоря Сикорского выгнали из клуба (Фото: коллаж РБК-Украина)

Игорь Сикорский уже нашел новую команду в Украине

Украинского футболиста клуба первой лиги "Агробизнес" Игоря Сикорского, который хвастался снимком из России, решили выгнать за такую поездку. Однако спортсмен не стал долго переживать и уже нашел новую команду.

"Вышеназванный игрок демонстративной путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющие в Украине мирную жизнь", - говорится в заявлении ФК.

Украинского футболиста выгнали из клуба за поездку в Россию: новые детали

Футболиста Игоря Сикорского выгнали из клуба "Агробизнес" за поездку в РФ (Фото: скрин поста)

Данная новость нисколько не смутила бывшего нападающего "Агробизнеса" и он прибыл в расположение "Черноморца" для прохождения просмотра.

31-летний форвард вместе с командой также побывал на баскетбольном матче "Одесса" - "Киев-Баскет". В текущем сезоне Первой лиги Сикорский провел за "Агробизнес" 18 матчей, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.

Ранее нападающий выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Николаев", "Верес", "Горняк-Спорт" и латвийский "Даугавпилс".

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