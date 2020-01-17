Украинского футболиста выгнали из клуба за демонстративную поездку в Россию

Футболиста Игоря Сикорского выгнали из клуба (Фото: коллаж РБК-Украина)

Футбольный клуб расторг контракт с игроком в одностороннем порядке

Украинский футболист клуба первой лиги "Агробизнес" Игорь Сикорский хвастался в сети фото со своего путешествия в РФ, и после этого ФК принял решение об одностороннем расторжении контракта с игроком.

На официальном сайте клуба говорится, что спортсмен нарушил условия договора - в частности, пункт 3.1.7 раздела 3:

"3. Права и обязанности сторон...

3.1.7. ... всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации".

"Вышеназванный игрок демонстративной путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющие в Украине мирную жизнь. В то время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли", - говорится в заявлении ФК.

Также представлены кадры с Сикорским в российском Санкт-Петербурге.

Футболиста Игоря Сикорского выгнали из клуба "Агробизнес" за поездку в РФ (Фото: скрин поста)

"Жаль, но сегодня футбол - это политика. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается", - подчеркнули в клубе.

Игоря Сикорского выгнали из ФК "Агробизнес" за поездку в РФ (Фото: скрин поста)

ФК "Агробизнес" - футбольный клуб из Волочиска Хмельницкой области. В сезоне 2018/19 дебютировал в Первой лиге. Тренерский штаб в значительной степени сохранил состав команды из благодарности за чемпионство в прошлом сезоне. В Кубке Украины во втором предварительном этапе 22 августа 2019 года "Агробизнес" в Херсоне уступил местному "Кристаллу" 1:1 (пен. 2:4).