Українського футболіста вигнали з клубу за поїздку в Росію: нові деталі

Футболіста Ігоря Сікорського вигнали з клубу (Фото: колаж РБК-Україна)

Ігор Сікорський вже знайшов нову команду в Україні

Українського футболіста клубу першої ліги "Агробізнес" Ігоря Сікорського, який хвалився знімком з Росії, вирішили вигнати за таку поїздку. Однак спортсмен не став довго переживати і вже знайшов нову команду.

"Вищезгаданий гравець демонстративної подорожжю в Росію дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має можливість займатися своєю улюбленою справою, завдяки захисникам України, що зберігають в Україні мирне життя", - йдеться в заяві ФК.

Футболіста Ігоря Сікорського вигнали з клубу "Агробізнес" за поїздку в РФ (Фото: скрін поста)

Дана новина анітрохи не збентежила колишнього нападника "Агробізнесу" і він прибув в розташування "Чорноморця" для проходження перегляду.

31-річний форвард разом з командою також побував на баскетбольному матчі "Одеса" - "Київ-Баскет". У поточному сезоні Першої ліги Сікорський провів за "Агробізнес" 18 матчів, забивши вісім голів і зробивши дві результативні передачі.

Раніше нападаючий виступав за "Зорю", алчевську "Сталь", "Геліос", "Миколаїв", "Верес", "Гірник-Спорт" і латвійський "Даугавпілс".