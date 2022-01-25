Украинского артиста выгнали из Нацотбора на Евровидение 2022: разгорается скандал

Украинский Нацотбор на Евровидение 2022 уже успел оскандалиться из-за дисквалификации одного из фаворитов, исполнителя LAUD.
Почему так произошло, и кто примет участие в финале вместо Влада Каращука (настоящее имя артиста) - читайте ниже в нашем материале Styler.
За информацией пресс-службы Нацотбора, конкурсная песня LAUD "Head Under Water" была обнародована еще в 2018 году, что прямо нарушает правила.
Тогда ее опубликовал автор, голландец Дэниел Ботинг на его личном YouTube-канале в 2018 году.
В финале примет участие Barleben (Александр Барлебен) с песней Hear My Words.
"Шанс представить Украину перешел к другому талантливому исполнителю, который также получил высокие оценки среди оргкомитета - Barleben. Желаем удачи", - заявил Ярослав Лодыгин, председатель оргкомитета Нацотбора.
Релиза песни исполнителя пока нет.
"Друзья, это действительно так. Мы в финале национального отбора на Евровидение 2022", - написал Barleben в Instagram.
Фото: Barleben (instagram.com/barlebensoul)
Исполнитель считает такое решение несправедливым. По его словам, версия песни "Head Under Water" 2021 года существенно отличается от представленной голландским автором 2018-го.
"С 2018 года песня прошла значительную переработку, у нее появились новая форма, аранжировка... Единственный официальный релиз песни состоялся в декабре 2021 года на моем втором сольном альбоме"DUAL". Тогда же ее впервые услышали и полюбили", - заявляет Влад.
Первая же версия Head Under Water имеет 340 просмотров за 3 года. По словам дисквалифицированного исполнителя, это по сути, домашнее видео.
Финал Нацотбора пройдет уже 12 февраля и будет выбран участник, который представит Украину на международном песенном конкурсе в городе Турин в мае.
Ранее мы писали обо всех артистах, которые будут участвовать в Нацотборе на Евровидение в этом году.