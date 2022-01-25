Українського артиста вигнали з Нацвідбору на Євробачення 2022: розгорається скандал

Український Нацвідбір на Євробачення 2022 вже встиг оскандалитися через дискваліфікацію одного з фаворитів, виконавця LAUD.
Чому так сталося, і хто візьме участь в фіналі замість Влада Каращука (справжнє ім'я артиста) - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
За інформацією пресслужби Нацвідбору, конкурсна пісня LAUD "Head Under Water" була оприлюднена ще у 2018 році, що прямо порушує правила.
Тоді її опублікував автор, голандець Денієлем Ботінгом на його особистому YouTube-каналі в 2018 році.
У фіналі візьме участь Barleben (Олександр Барлебен) із піснею Hear My Words.
"Шанс представити Україну перейшов до іншого талановитого виконавця, який також отримав високі оцінки серед оргкомітету - Barleben. Бажаємо удачі", - заявив Ярослав Лодигін, голова оргкомітету Нацвідбору.
Релізу пісні виконавця поки що немає.
"Друзі, це дійсно так. Ми у фіналі національного відбору на Євробачення 2022", - написав Barleben в Instagram.
Фото: Barleben (instagram.com/barlebensoul)
Виконавець вважає таке рішення несправедливим. За його словами, версія пісні "Head Under Water" 2021 року суттєво відрізняється від представленої голландським автором 2018-го.
"З 2018 року пісня пройшла значну переробку, в неї з’явились нова форма, аранжування… Єдиний офіційний реліз пісні відбувся у грудні 2021 року на моєму другому сольному альбомі "DUAL". Тоді ж її вперше почули та полюбили", - заявляє Влад.
Перша ж версія Head Under Water має 340 переглядів за 3 роки. За словами дискваліфікованого виконавця, це по суті, домашнє відео.
Фінал Нацвідбору пройде вже 12 лютого і буде обраний учасник, який представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі в місті Турин в травні.
Раніше ми писали про всіх артистів, які візьмуть участь в нацвідборі на Євробачення цього року.