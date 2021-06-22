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Украинское сало может исчезнуть с прилавков: назвали причину

Новина українською →
Вторник 22 июня 2021 17:22
Украинское сало может исчезнуть с прилавков: назвали причину Фото: украинское сало исчезнет с рынка (pexels)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине фермеры отказывают выращивать свиней. Поэтому совсем скоро в стране может не быть сала.

Об этом в Ассоциации животноводов Украины в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Почему исчезнет украинское сало?

Как рассказали фермеры, стоимость кормов стремительно растет. Кормить поросят сейчас на 20, а то и 40% дороже, чем в прошлом году.

Кроме того, отмечают, что на украинский рынок стремительно завозят дешевое сало из Дании, Польши и Нидерландов. С начала 2021 года импортировали более 10 тысяч тонн сала.

По словам исполняющего директора Ассоциации мясной отрасли Николая Бабенко, корма - это основная себестоимость свиней. Поэтому она составляет 80% самой себестоимости.

"То есть у нас единственный путь — стимулировать снижение себестоимости, и когда уровень себестоимости на украинских фермах будет хотя бы как в ЕС, а должен быть в перспективе и меньшим, то, безусловно, мы забудем о проблеме импорта", — рассказал Бабенко.

Ранее мы сообщали, что украинцы назвали долю расходов на различные пищевые продукты.

Также Врачи рассказали, помогает ли сало лечить коронавирус.

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