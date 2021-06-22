Українське сало може зникнути з прилавків: назвали причину
В Україні фермери відмовляють вирощувати свиней. Тому зовсім скоро у країні може не бути сала.
Про це в Асоціації тваринників України у програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".
Чому зникне українське сало?
Як розповіли фермери, вартість кормів стрімко зростає. Годувати поросят нині на 20, а то й 40% дорожче, ніж торік.
Окрім того, зазначають, що на український ринок стрімко завозять дешеве сало з Данії, Польщі та Нідерландів. З початку 2021 року імпортували понад 10 тисяч тонн сала.
За словами виконуючого директора Асоціації м'ясної галузі Миколи Бабенка, корми - це основна собівартість свиней. Тому вона становить 80% самої собівартості.
"Тобто в нас єдиний шлях — стимулювати зниження собівартості, і коли рівень собівартості на українських фермах буде хоча б як в ЄС, а повинен бути в перспективі й меншим, то, безумовно, ми забудемо про проблему імпорту", — розповів Бабенко.
Раніше ми повідомляли, що українці назвали частку витрат на різні харчові продукти.
Також лікарі розповіли, чи допомагає сало лікувати коронавірус.